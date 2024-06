A vádirat szerint a férfi kilenc nőt ismert meg internetes társkereső oldalakon, mindegyiket tévedésbe ejtette, hogy pénzt csaljon ki tőlük.

Az egyik nőnek azt ígérgette, hogy közösen vásárolnak házat, viszont ehhez el kellene előbb adnia a bábolnai családiházát. A hölgy több részletben, összesen 10.650.000 forintot utalt át a férfinak 2021. január-május között, azért, hogy ebből fedezze a közös otthonuk vételárát és egyéb költségeket. A társkeresős csalónak azonban ilyen szándéka sosem volt. Ettől a nőtől pénzt is kért kölcsön, illetve ruhát vásároltatott magának, de a telefonszámláit is vele fizettette ki, azzal az ígérettel, hogy később rendezik a kölcsönt. A bábolnai nőnek összesen 10.926.172 forint kárt okozott, majd kapcsolatuk végén meg is fenyegette, amikor mindenre fény derült.

Hat további nőtől -köztük egy győritől - szemműtétre hivatkozva csalt ki nagyobb összegeket. 800.000, 1.850.000, 700.000, 480.000, 290.000, illetve 400.000 forintnyi összegeket. Két esetben külföldi beavatkozásokra hivatkozott.

A nyolcadik nővel a férfi nem is találkozott személyesen, úgy ígért párkapcsolatot, majd kért 77 ezret. A kilencedik nőnek azt állította, hogy dohányboltja van, és annak működtetéséhez van szüksége 1,4 millió forintra.

Az ügyészség indítványára a bíróság a férfit 5 é fél év börtönbüntetésre, 6 év közügyektől eltiltásra, 1,5 millió forint vagyonelkobzásra ítélte, valamint kötelezte a sértettek kárának megtérítésére. Az elsőfokú ítélettel szemben az ügyész a vádlott terhére, a szabadságvesztés súlyosításáért jelentett be fellebbezést. A vádlott és védő ugyancsak fellebbezett, a másodfokú ítéletig azonban letartóztatásban marad.