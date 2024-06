Az ügyészség indítványára a bíróság egy férfit másfél év felfüggesztett börtönbüntetésre, két férfit 300.000 illetve 200.000 forint pénzbírságra, egy másik férfit egy évre felfüggesztett fogházbüntetésre, az ötödik férfit két és fél év felfüggesztett börtönbüntetésre ítélte.

Az utcán estek egymásnak a férfiak ittasan a szórakozóhely előtt.

A büntetővégzést valamennyi elkövetővel szemben az ügyész tudomásul vette, de csak hármuk esetében jogerős a döntés, mert ketten fellebbeztek.

A vádirat szerint hárman még 2022 május 2-án a nyergesújfalui szórakozóhelyen tartózkodott. Itt italozott egy testvérpár is, akik egyikük születésnapját ünnepelték. Az egyik férfi belekötött az ünneplőkbe, veréssel fenyegette őket, hangoskodott, a felszolgálót is sértegette, majd az italát is kiborította. A testvére próbálta visszafogni, együtt a szórakozóhely teraszára mentek, ahol szóváltás közben lökdösték egymást. Az egyik vendég bezárta az ajtót, mert a dulakodó vádlott riadalmat keltett.

Miután a testvérekben tudatosult, hogy nem jutnak vissza, egyikük üres sörösüveget dobott az ajtónak, majd távoztak. Őket három másik férfi követte, hogy számon kérjék viselkedésük miatt.

A fenyegetőző, ittas testvérét próbálta visszafogni a férfi.

A testvérpár egyik tagja megindult a csapat felé, azonban fivére visszafogta. Az egyik elkövető felkapta az utcán lévő kukát és fejbe csapta vele ellenfelét, majd többen rúgdosódni kezdtek, tovább hajigálták a szemetest, ami eltalálta a drogéria ablakát is. A betört üveg miatt 142.240 forintos kér keletkezett. Két férfi az utcán lévő kátyút körülvevő paravánt is felhasználta a verekedéshez.

Az esetről készült térfigyelőkamera felvételét ITT>> tekinthetik meg.