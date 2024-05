A vádirat szerint a sértett tavaly június 18-án a komáromi fürdő előterében lévő pénztárnál belépőjegyet vásárolt, ezután leült egy padra és maga mellé helyezte a tárcáját is, amelyben 130 ezer forint készpénz is volt a személyes iratai és bankkártyája mellett. A férfit megfeledkezett az értékes bukszáról és anélkül ment be a gyógyfürdőbe.

A padon felejtette pénztárcát azonnal eltulajdonította a nő a gyermekeivel a komáromi gyógyfürdőben.

Az elkövető nő ezután érkezett a helyszínre a családjával. Odament a padhoz és miután meglátta a pénztárcát a táskájába tette. A sértett a pénztárcája elvesztését néhány perccel később észrevette, azonnal keresni kezdte, de már csak hűlt helyét találta.

A nő az ellopott tárcából később kivette a 130.000 forint készpénzt és elköltötte. A bukszát az iratokkal és a bankkártyával együtt eldobta és sosem került elő.

Tettéért közmunkával kell felelnie, a bíróság büntetővégzése jogerős, azt az ügyész is tudomásul vette.

Az esetet a biztonsági kamera is rögzítette, így könnyen kiderült, hová is tűnt az ottfelejtett tárca: