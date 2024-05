A házaspár Csepregen élt öt gyermekükkel, az anya a hatodikkal volt várandós. A szülők elhanyagolták gyermekeik gondozását, éjszakára a nagyobbakat – 5, 4, 3 és 2 évesek – egy szobába zárták, ahol a fekvőhelyük egy 160x200 centiméteres ágy volt, s reggelig nem engedték ki őket. A szobát nem takarították, emiatt az szeméttel, rothadó ételmaradékkal, vizelettel, széklettel volt tele.

A hatgyermekes anyát 18 év fegyházbüntetésre ítélték jogerősen. Fotó: Cseh Gábor CSG Vas Népe

A 2019 augusztusában született fiuk testi és szellemi fejlődése egyre jobban romlott, kiszolgáltatottá vált a szüleinek. Gyakran az ágyról leesve az éjszakát ruhátlanul a padlón töltötte. A szülők agresszívan bántak vele bántalmazták, előfordult, hogy az anya a földön fekvő kisfiúba belerúgott, fejét ütlegelték. A kisfiú szilárd táplálékot sem tudott fogyasztani, valamint önállóan enni is képtelen volt. Ennek ellenére a szülők több hónapon keresztül elmulasztották a megfelelő táplálását. A már ülni sem tudó, legyengült gyermek gennyes tüdőgyulladást kapott, azonban szülei orvoshoz sem vitték el. Néhány nap múlva, 2022. február 7-ről 8-ra virradó éjszaka belehalt a kisfiú. A szülők ezt csak másnap délelőtt 10 órakor vették észre.

Az apát is bűnösnek találták, őt a Győri Ítélőtábla 16 év fegyházbüntetésre ítélte. Fotó: Cseh Gábor

A Szombathelyi Törvényszék a vádlottakat bűnösnek találta különös kegyetlenséggel, tizennegyedik életévét be nem töltött személy sérelmére elkövetett emberölés bűntettében és 4 rendbeli kiskorú veszélyeztetésének bűntettében. Az anyát 18 év, az apát 16 év fegyházbüntetésre ítélte. Megállapították, hogy feltételes szabadságra nem bocsáthatóak. Végleges hatállyal eltiltották őket minden olyan foglalkozás gyakorlásától, amelynek keretében tizennyolcadik életévét be nem töltött személlyel kerülnének kapcsolatba. Szülői felügyeleti jogukat is megszüntették. Az ítélet ellen a vádlottak és védőik fellebbezéseket jelentettek be. A Győri Ítélőtábla tegnap jogerős ítéletet hirdetett, egyetértett a főügyészség álláspontjával miszerint a kiszabott büntetések szükségesek és arányosak.