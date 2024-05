A vádirat szerint a férfi egy olajipari gazdasági társaságnál dolgozott, a komáromi telephelyen a készletelszámolásokat, a tankautó töltő technológiai felügyeletét látta el.

A cég gépjárműveit a dolgozók kizárólag a munkakörük ellátása céljából használhatták. Minden kocsihoz külön üzemanyagkártya tartozott, melyeket az autókban tartottak.

A csomagtartóba rejtett kannákat töltötte meg üzemanyaggal, amiket végül a céges kártyáról fizetett a benzinkutakon az elkövető.

Az elkövető két céges jármű használatára is jogosult volt. A férfi 2021. február 10 és április 17. között haszonszerzés céljából, tizenegy alkalommal tankolt üzemanyagot a céges kártya terhére. Nem is az autót töltötte meg, hanem a magával vitt 20 literes, üres üzemanyagkannákat. Mindezt több töltőállomáson a komáromi, tatai, illetve vértesszőlősi benzinkutakon követte el.

Az elkövetési érték összesen 279.459 forintra rúgott. A bíróság a férfival szemben 1 év 6 hónap börtönbüntetést szabott kit, amit 3 évre felfüggesztettek, valamint kötelezték a sértett kárának megfizetésére. A büntetővégzés jogerős, azt az ügyész is tudomásul vette.

Az esetekről a kutak biztonsági kamerája is felvételt készített.