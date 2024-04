A hatályos szabályozás szerint Magyarországon dohánytermék csak dohányboltokban értékesíthető, és csak olyan elektronikus cigaretta forgalmazható, ami nem tartalmaz meghatározó ízesítő anyagot. Így az Elf Bar, Poco Bar és a hasonló ízesített e-cigaretták hazánkban illegálisak, értékesítésük tiltott. A NAV munkatársai már az Elf Bar megjelenése óta nyomon követik az interneten hirdető illegális árusokat.

A NAV Győr-Moson-Sopron vármegyei ellenőrei az elmúlt hónapokban hétről hétre buktattak le ilyen árusokat. A jellemzően álnevek mögé bújó, közösségi oldalakon hirdető eladók kis- és nagytételben, személyes átvétellel vagy akár postázással is kínálják a termékeket. Többen közülük újdonságokat is hirdettek, mint például a Tornado Bang vagy a Razz Bar. Ezeket az Elf Barhoz hasonló, legtöbbször nikotintartalmú folyadékkal töltött, ízesített dohánytermékeket az eddigieknél is nagyobb, akár tizenötezer „slukk” kapacitással is kínálják. Az ismeretlen eredetű termékek jelentős egészségi kockázatokat is rejtenek, egyetlen ilyen e-cigaretta nikotintartalma akár százötven doboz cigarettáéval is felérhet.

Forrás: NAV

Többen kínáltak online – így akár kiskorúak számára is elérhető – dohánygyártmánynak számító dohányzást helyettesítő nikotintartalmú terméket, „nikotinos tasakot” is. A hirdetők közül ketten 18 évesen terjesztették ezt a 13-18 éves korosztály körében is népszerű, rendkívül magas nikotintartalmú jövedéki terméket.

A győri revizorok néhány hét alatt, több eladótól összesen kétszáz ízesített elektronikus cigarettát és ötvennyolc doboznyi nikotinos tasakot rendeltek és foglaltak le. Az eladók azonosítása után adószám nélkül végzett gazdasági tevékenység és jövedéki jogsértés miatt indítottak eljárásokat. Az illegális árusok akár milliós nagyságrendű bírságra számíthatnak. A magánszemély eladókat ezen felül az engedély nélküli dohánytermék-értékesítésért 1 millió forinttól 50 millió forintig terjedő bírsággal is sújtja a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága.

Az ismeretlen eredetű és összetételű, illegális elektronikus cigaretták komoly veszélyt jelentenek a fiatalkorúakra, könnyen függőséget, sőt, akár nikotinmérgezést is okozhatnak. A NAV továbbra is fokozott figyelmet fordít az ilyen termékeket árusítók kiszűrésére.