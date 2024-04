Összeütközött egy személyautó és egy motorkerékpár Csorna településen, az Erzsébet királyné utca és a Liszt Ferenc utca kereszteződésénél. A műszaki mentéshez a város hivatásos tűzoltói érkeztek ki. A társhatóságok is a helyszínen dolgoznak. Az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták - írta a katasztrófavédelem.

A postai kereszteződésnél történt a baleset. Információink szerint a helyszínelés most is tart, egy mentő is a helyszínen van.