Családi ház és melléképületének tetőszerkezete gyulladt ki és teljes terjedelmében égett tavaly november 7-én, Abán. A székesfehérvári hivatásos tűzoltó-parancsnokság két szabadnapos tűzoltója, Bali Attila tűzoltó zászlós és Mészáros Tamás tűzoltó főtörzsőrmester a közelben tartózkodott, és a füst észlelésekor azonnal odasietett a lángoló épülethez.

A helyszínre érkezve Bali Attila telefonon jelezte a tűzesetet, Mészáros Tamás pedig információt gyűjtött, és amikor megtudta, hogy a házban bent van valaki, gondolkodás nélkül bement a füsttel telítődött épületbe, ahol megkezdte a keresést.

Egy idős nőt Attilával közösen mentettek ki a házból. Az épület másik lakója könnyebb égési sérüléseket szenvedett, ezért a szabadnapos tűzoltók elsősegélyben részesítették, majd átadták a kiérkező mentőszolgálat munkatársainak, és segédkeztek a helyszíni ellátásában.

Az életmentést követően a két tűzoltó az épületet leválasztotta az elektromos hálózatról, és a vezetékes gázt is elzárta, majd felderítette az utcában lévő föld feletti tűzcsap helyét. A sárbogárdi hivatásos tűzoltó-parancsnokság kiérkező egységeinek tűzoltásvezetőjét tájékoztatták, az egységek munkáját a továbbiakban is segítették a káreset felszámolásáig - számolt be az esetről az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság.

A tűzeset során tanúsított gyors, szakszerű, határozott beavatkozásukért az országos katasztrófavédelmi főigazgató Hősies helytállásért elismerésben részesítette Bali Attila tűzoltó zászlóst, a székesfehérvári hivatásos tűzoltó-parancsnokság különlegesszer-kezelőjét és Mészáros Tamás tűzoltó főtörzsőrmestert, a székesfehérvári hivatásos tűzoltó-parancsnokság gépjárművezetőjét.