Emberölés bűntett kísérletének megalapozott gyanúja miatt indított eljárást a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Rendőr-főkapitányság egy veszkényi lakossal szemben.

A tettes szerda reggel, előzetes szóváltást követően – a csornai piactéren – egy késsel akarta leszúrni volt élettársát, azonban a sértett elkapta a kés pengéjét, amely megsebesítette őt - számolt be az esetről a rendőrség

A vármegyei rendőr-főkapitányság őrizetbe vette a bűncselekmény elkövetésével megalapozottan gyanúsítható férfit, és a nyomozók előterjesztést tettek letartóztatására is.

Rendszeresek voltak a hangos viták

A késelésben érintett család rendszeresen árusít a csornai piacon, ruhaneművel foglalkoznak. Korábban is gyakran hallatszódott veszekedés, hangos vita a standjuk környékén. A férfi és a nő, illetve a rokonok többször keveredtek hangos szóváltásba. Így volt ez a szerdai piacon is, ezért tulajdonképpen nem is volt feltűnő, illetve furcsa a sátruk közelében kialakult hangzavar. A szomszédos árusok a nagy kiabálásra nem is figyeltek már fel. A rendőrök, illetve a mentő érkezése jelezte, hogy ezúttal komolyabb a probléma, mint amihez hozzászoktak.

"Gyakran volt balhé körülöttük. Nagy a család, mindig sokan gyülekeztek a sátornál. A vita, úgy látszik, most elfajult" - mondta el az egyik szomszédos kereskedő.

Úgy tudjuk, a férfi hátulról támadt rá párjára, aki védekezés közben sérült meg.