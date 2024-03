A vádirat szerint a 20 éves férfi tavaly ősszel Győrben, az edzés ideje alatt bement egy sportcsarnokba, és az öltözőben ellopott több sportolótól pénzt, összese 67 000 forintot. Ezt követően, egy héten belül még két alkalommal megismételte a lopást. Akkor összesen több mint 140 ezret zsákmányolt.

Ezután –pár nappal később- egy kollégiumba ment lopni. A tűzlépcsőn felmászva, az ablakon át mászott be az épületbe, ahol öt kollégistától több mint 90 000 forintot lopott készpénzben, de magával vitt még ruhákat és műszaki cikkeket is. Végül a férfit a helyszínen elfogták, így az ekkor ellopott termékek visszakerültek tulajdonosaikhoz. A letartóztatásban lévő fiatal ellen az ügyészség több rendbeli, minősített lopás miatt emelt vádat. Vele szemben a halmazati szabályokra figyelemmel négy és fél évig terjedő szabadságvesztés is kiszabható.

Az ügyben a döntést várhatóan a Győri Járásbíróság fogja meghozni.