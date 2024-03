Egy húsz centiméter hosszú csontdarabot, valamint egy fegyvertartó dobozt vettek elő ezúttal a két villanyszerelő eltűnésével kapcsolatos tárgyaláson a tárgyi bizonyítékok sorából. A bíróság arra kereste a választ, hogy a vádlott telkén, a farakás alatt talált csont állati vagy emberi eredetű-e? A másik fontos tárgy egy koszos fegyvertartó doboz volt, benne fém toldattal és egy pisztolykefével. Ezt is az abda-ikrény határán fekvő kertből foglalták le a rendőrök hat éve. Korábbi tárgyaláson már megbemutatták és meg is vizsgálták É. Imre lakásából elhozott gáz-riasztó fegyvert. Ezt a kettőt vetették most össze.

A fegyverszakértő megállapította, hogy É. Imre lakásán talált fegyver és a telkéről előkerült toldat passzolnak.

Fotó: Csapó Balázs

É. Imre a kezdetek óta következetesen állítja, hogy soha sem volt éles lőfegyvere, de még gáz-riasztó pisztolya sem.

A szerdán feltárt bizonyítékok viszont ennek merőben ellent mondanak. E. János, a vádlott egyik munkatársa adta le a rendőrségen a nyomozás során a férfi győri otthonában talált gáz-riasztó pisztolyt, amely ugyanaz a típus, mint ami a telekről elkerült dobozon áll.

A szakértő a tárgyaláson próbálta ki, hogy a pisztolytároló és a benne lévő tartozékok passzolnak-e a lefoglalt fegyverhez.

- Ez a toldat stabilan passzol ehhez a modellhez. A dobozban található kefe pedig bármilyen kézifegyver tisztításához alkalmas - mutatott rá a fegyverszakértő, aki ezután a dobozba is belehelyezte a bizonyítékot, ami szintén egyezést mutatott.