Mint arról beszámoltunk, közel egy év után lezárták a nyomozást. Vádemelési javaslattal fejezték be a győri nyomozók a 22 éves férfival szemben lefolytatott büntetőeljárást.

Tavaly áprilisban megrázta a csornaiakat a gyilkosság híre. Egy városszerte ismert vállalkozó volt ugyanis a tragédia áldozata.

A Kisalföld akkor a helyszínen szerzett információkat: szomszédok, illetve az áldozat ismerősei találgatták, mi történhetett és miért. Kiderült, hogy a férfit szerettei kezdték el keresni, miután hosszú ideig nem tudtak vele kapcsolatba lépni telefonon.

A Felsőszeri lakótelepi lakásba, ahol élt, sem tudtak bejutni, ekkor értesítették a rendőrséget. Végül a tűzoltók törték be a lakás egyik ablakát és így jutottak be és tárult szemük elé a szörnyű látvány.

A helyiek találgatták, ki lehetett az elkövető és a figyelem gyorsan a később aztán elfogott ismerősre terelődött. Napokon belül ki is derült, hogy valóban ő volt az, aki kioltotta a 39 éves vállalkozó életét.