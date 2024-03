Az értekezleten Szilágyi János tűzoltó alezredes, igazgatóhelyettes köszöntötte a megjelenteket, majd Sallai Péter tűzoltó dandártábornok, igazgató prezentáción keresztül mutatta be az igazgatóság minden szakterületét érintően az előző éves tevékenységet, ismertette az elmúlt év kiemelt eseményeit és beszámolt az elvégzett feladatokról. A mentő tűzvédelem számadatai kapcsán beszélt a 2023. évi jelentősebb tűzoltói beavatkozásokról, a kapcsolódó tűzvizsgálatokról és a szervezet hatósági, vízügyi és vízvédelmi, iparbiztonsági tevékenységéről. Tájékoztatást adott a nemzetgazdasági szempontból kiemelt beruházásokhoz kapcsolódó feladatokról, a gazdálkodás alakulásáról, a fejlesztésekről, projektekről. Az évértékelőben kitért a védelmi igazgatáson belül végrehajtott feladatokra is, a települések biztonságának növelését szolgáló értékteremtő gyakorlatok hasznosságára.

Az igazgató az önkéntes tűzoltó egyesületekkel elmélyített szakmai kapcsolatról és a mentőszervezetek támogató közreműködéséről is elismerően szólt.

Az idei évben várható feladatok közül kiemelte a képzések, a szakmai felkészültség növelésének fontosságát, a fegyelmezett gazdálkodást, a toborzás jelentőségét, a hősi halottaink kapcsán eddig is megmutatkozott kegyeleti gondoskodást, valamint a soros uniós magyar elnökségből adódó operatív feladatokban való közreműködést.

Prezentációját követően egy, az önkéntes mentőszervezetekről készült kisfilmet tekinthettek meg a rendezvény résztvevői.

Az igazgatóság tevékenységét Mecsei Judit tűzoltó ezredes, ellenőrzési szolgálatvezető is értékelte. Elmondta, hogy az előző év értékelése jó alkalom a mozgalmas, feladatokkal teli időszakra való visszatekintésre. Kiemelte az önkéntes szerepvállalás jelentőségét, a vármegyében együttműködő önkéntes tűzoltó egyesületek kiemelkedően magas számát, az általuk elnyert támogatások mértékét és fejlődésükhöz való hozzájárulást. A mentőszervezetek felkészítéséről, a hatósági tevékenység során az ügyfelekkel kialakított kapcsolatról és a belső ellenőrzés hatékonyságáról, továbbá a szociális gondoskodásról egyaránt pozitívan szólt. Rámutatott, hogy az előző évre meghatározott legfontosabb célok, a hatékony hatósági tevékenység, a technikai fejlesztések, a racionális gazdálkodás és az önkéntesség támogatása, országos szinten megvalósultak s ehhez az eredményhez hozzájárult a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság is. Végezetül az országos katasztrófavédelmi főigazgató nevében a szervezet valamennyi munkatársának megköszönte az előző évben nyújtott teljesítményét, valamint a társ- és együttműködő szervek vezetőinek a megvalósult szakmai együttműködést, melyre az elkövetkezőkben is számít a katasztrófavédelem - számolt be az eseményről a vármegyei igazgatóság.