Győr-Moson-Sopronban jelenleg hét traffibox működik: Győrben a Bárka utcában, Fertőszentmiklóson három helyszínen, továbbá Fertőboz, Fertőhomok és Hegykő nagy átmenő forgalmat bonyolító útjain.

A sebességmérő készüléket időszakosan helyezi el a dobozokban a rendőrség.

Az autósok nem tudják, éppen melyikben van. Ezért aztán mindegyiknél lassítaniuk kell.

A felvételek automatikusan a központi számítógépes adatbázisba jutnak, így akit gyorshajtáson érnek, tíz nap múlva kapja a csekket.

Sokkal kevesebb a szabályszegő – beváltották a reményeket a traffiboxok. Azt vették észre, hogy mire az autósok a traffiboxhoz érnek, már lassítanak, óvatosabban közlekednek, és figyelembe veszik az eszköz jelenlétét.

Újabb sebességmérők fékezik a gyorshajtókat

– A helyszínek kiválasztása az illetékes önkormányzat javaslata alapján történik, amelynek megalapozottságát a rendőrség és a közút kezelője is vizsgálja. A helyszínek kiválasztásánál a baleseti kockázat mértéke és a lakosság szubjektív biztonság- érzete a döntő –tájékoztatta lapunkat a vármegyei rend- őr-főkapitányság.

Újabb öt, de még nem tudni, hol

Mint hangsúlyozták: további öt helyszínen telepítenek hasonló dobozokat. – Folyamatosan tervezünk újabbakat, számos önkormányzattal folynak tárgyalások az eszközök beszerzését, a helyszínválasztást illetően. Van olyan település, ahol ennek már konkrét jeleit tapasztalhatják a közlekedők, van, ahol még költségkalkuláció zajlik – fogalmaztak.

(Azt egyelőre még nem árulták el, hogy az új traffiboxokkal hol találkozhatnak majd a közlekedők.) Hozzátették: az eddigiek beváltották a reményeket. A tapasztalatok azt mutatják, hogy az utakon normalizálódott a forgalom dinamikája, a járművek döntő többsége a megengedett sebességgel közlekedik, ezáltal csökken a baleseti kockázat. A gyalogosok, kerékpárosok és az út mentén lakók érezhetően nyugodtabb környezetben élhetnek. Győrben Vízivárosban, a Bárka utca–Víztükör utca kereszteződésénél találhatunk ilyen készüléket. A doboz kihelyezése óta nőtt a közlekedésbiztonság, nem történnek balesetek az adott útszakaszon. Ráadásul a sebességmérő visszatartó erővel is bír, aki erre jár, pontosan tudja, hogy könnyen bemérhetik.

Győrben Vízivárosban, a Bárka utca–Víztükör utca kereszteződésénél találhatunk trükkös traffiboxot. Aki erre jár, pontosan tudja, hogy könnyen bemérhetik. Fotó: Kisalföld-archívum

Betartják a közlekedési szabályokat

Kutrucz Gyula, Fertőboz elöljárója is elismerően nyilatkozott az eszközről. – A gyorshajtások száma ugyan csökkent, de az átmenő forgalom továbbra is óriási a faluban. A közeljövőben a traffibox mellett kamerákat is szeretnénk üzemeltetni a faluban – fogalmazott kérdésünkre. Szigethi István, Hegykő polgármestere lapunknak elmondta: csak jó tapasztalatai vannak a dobozról, amióta elhelyezték a készüléket településükön, a gyorshajtás szinte teljesen megszűnt. Szerinte már nem előzgetnek az autósok, betartják a közlekedési szabályokat, ezért a jövőben további berendezések elhelyezését tervezik.