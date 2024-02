Az esetet észrevette a Kossuth Lajos utcai éjjel-nappali bolt egyik eladója és felhívta a vasúti átjáróban található, „Vészhelyzet esetén értesítendő” táblán feltüntetett telefonszámot.

„Épp cigarettázni indultam ki a boltból, amikor láttam, hogy a taxi a sínekre hajt. Villámgyorsan átfutott az agyamon, hogy ebből hatalmas katasztrófa lehet, ha jön egy vonat. Bezártam az üzletet, a vasúti átjáróhoz siettem, és felhívtam a táblán látható telefonszámot. Sikerült beszélni a GYSEV munkatársával, aki rögtön intézkedett. Nem először hívtam a telefonszámot, máskor is előfordult, hogy tárcsáztam, ha valamilyen üzemzavart tapasztaltam a Kossuth utcai átjárónál” – mondta el Derdák Tibor.

A telefonhívást követően a vasúttársaság forgalomirányítója azonnal leállította a forgalmat Sopron és Baumgarten között. A taxisofőr és utasa ennek köszönhetően sérülés nélkül szállhatott ki a kocsiból, a gépjárművet végül a katasztrófavédelem szakemberei mentették ki a sínek fogásából.

Felvételünkön az elakadt taxi Sopronban.

„Elmondható, hogy az eltévedt gépjárműben tartózkodó két személy közvetlen életveszélyben volt, mivel a sötétben a vágányon lévő akadályt nehezebb észlelni a mozdonyvezetőknek, továbbá a vasúti járművek érzékelésére alkalmas áramkört a gépjármű gumikereke nem működtette, így a vágányon észrevétlenül maradva az ütközés elkerülése csak a szerencse kérdése. A gépjárművezető nem mindennapi cselekedetével nem csak a saját, és utasa, hanem a vonaton tartózkodók testi épségét is veszélyeztette volna” - mondta el Dávid Béla, a GYSEV Zrt. biztonsági vezetője.

A vasúttársaság tavaly jelentette be, hogy vonalhálózata valamennyi vasúti átjárójában elhelyezte a kis zöld táblákat, amelyek egy telefonszámot és az átjáró pontos behatárolására szolgáló jelzést is tartalmazzák. Telefonhívás esetén így azonnal és közvetlenül elérhető az a forgalomirányító munkatárs, aki az adott vasúti szakaszt kezeli. Így szükség esetén meg tudja állítani a vasúti forgalmat – ez szerencsére időben megtörtént a decemberi soproni esetnél is.

Fotók: GYSEV

A gépjármű műszaki mentése végül csaknem három óra hosszan tartott, ez idő alatt szünetelt a vasúti forgalom Sopron és az ausztriai Baumgarten állomások között. A GYSEV Zrt. felhívja a figyelmet arra, hogy a vasúttársaság vonalhálózatának egyes helyszínein található figyelmeztető táblák különböző telefonszámokat tartalmaznak attól függően, hogy melyik központból irányítják az adott szakaszt.