Nap mint nap rendelünk online oldalakról, eladunk és veszünk. Nem is gondolnánk, a csalók bárhol ott lehetnek, és egyre kifinomultabb eszközökhöz folyamodnak. A rendőrségnek is bőséges feladatot adnak, ezért is számos felhívással figyelmeztetnek a veszélyekre, óvintézkedéseket tanácsolva. Míg évekkel ezelőtt megjelent az unokázós csalók fogalma, mostanra mondhatjuk: bármilyen korosztály lehetett érintett, nem csak az idősebbek.

Az adathalász üzenetek stílusa is megváltozott – mutatja Pápai Gyula, a Mosonmagyaróvári Rendőrkapitányság kiemelt bűnmegelőzési főelőadója.

A nyelvhelyességre és a stílusra is figyelnek

– Az adathalász e-mailek és SMS-ek szövege is változott az elmúlt időszakban: míg eleinte feltűnő lehetett, hogy helyesírási hibákkal teli üzenet érkezik, ma már ez nincs így. Figyelnek a nyelvhelyességre, sőt, a stílusra is – kezdi beszélgetésünket Pápai Gyula, a Mosonmagyaróvári Rendőrkapitányság kiemelt bűnmegelőzési főelőadója, aki két példát is mutat egy korábbi és egy mostani csaló üzenetre.

Mint mondja, az adathalászok éppen azt használják ki, hogy sokan várunk csomagot, rendelünk online vagy éppen adunk el terméket.

– Egy sértett online piactéren kínált fel terméket. Értesítés érkezett a vásárlási szándékra, a linkre rákattintva jutott el egy olyan oldalra, ahol megadta banki adatait, sőt, a hatjegyű azonosító kódot is. Fontos, hogyha eladunk, akkor ne adjunk meg semmiképp CVC- kódot. De ne adjuk ki a jelszót, PIN-kódot, azonosító számsort sem e-mailben, sem SMS-ben! Győződjünk meg, hogy tényleg a valódi bank oldalán járunk-e. Ha mi adunk el, a számlaszámon túl más adatokat nem kérhetnek – hangsúlyozza a szakember.

Kisebb a lebukás veszélye

Pápai Gyula mint mondja, a Covid óta nő az online csalások száma, a lebukási esély is kisebb. Csak a Mosonmagyaróvári Rendőrkapitányságon naponta jutnak a nyomozók elé hasonló esetek. A károsultakat 50 ezer, de akár több millió forinttal is megrövidítik. A korosztály és az iskolai képzettség is változó: ma már mindenki lehet áldozat, ha nem vagyunk körültekintőek.

Nagyobb biztonságban a pénzünk a párnahuzatban? – tesszük fel a kérdést! Egy jó tipp a szakemberektől: csökkentsük a minimálisra a pénzfelvételi és vásárlási limitet a bankkártyánkon, és ha ténylegesen használnánk, akkor módosítsunk csak rajta.

Személyes példa

– A lakossági felhívást minden fórumon igyekszünk megosztani, továbbá iskolákba, intézményekbe, nyugdíjasklubokba is elmegyünk. Javasoljuk még, hogy akit átvertek, ne szégyellje: személyes példával megelőz- hetőek a további csalások. Sajnos ma már a Marketplace-en, a Vinteden, de újonnan a Temun keresztül is sok csalásra derül fény. Ne töltsünk le olyan applikációt, amin keresztül hozzáférhetnek a telefonunk adataihoz. Aki pedig úgy érzi, illetéktelenek kezébe kerültek a bankkártyaadatai, azonnal tiltassa le. Internetes vásárláskor ne utaljunk előre, favorizáljuk inkább a személyes átvételt – sorolta még Pápai Gyula.