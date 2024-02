Ha 2015 tavaszához viszonyítjuk a győri térfigyelők jelenlegi szintjét, a bővülés szembetűnő.

Ameddig kilenc éve 96 köztéri kamera dolgozott az emberek védelmében, mostanra 161 helyszínen 218 eszköz javítja a közbiztonságot a városban.

Az elmúlt évtizedben a modernizálás nem csak az eszközök gyarapodásán látszik; a kamerák többsége mozgatható, azaz jól pozicionálható egy-egy lopási kísérlet, közlekedési szabálytalanság vagy baleset esetén.

A győri kamerarendszer „több fronton” biztosítja, hogy a rendőrök gyorsan reagálhassanak.

A mindent látó szoba

„A térfigyelő kamerarendszer felügyeletét a Győri Rendőrkapitányság Zrínyi utcai központjában kialakított térfigyelő helyiségben nyugállományú és aktív állományban lévő rendőrök látják el. A győri rendőrség »mindent látó szobájába« érkező képsorok számos területen segítik a munkánkat” – mondta el lapunknak Czagányi Zsuzsanna rendőr alezredes, a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtószóvivője.

Az egyik köztéri kamera Győrben.

Gyorsan reagálhatnak az egyenruhások

A kamerarendszer „több fronton” biztosítja, hogy a rendőrök gyorsan reagálhassanak. Többek közt a város veszélyeztetett területeit állandóan szemmel tartják, így egy előforduló jogsértés esetén azonnal lépnek az egyenruhások. Legalább ilyen fontos a közlekedés folyamatos ellenőrzése, a kirívó közúti szabálytalankodások megakadályozása, miközben a térfigyelők perdöntő bizonyítékokkal szolgálnak a balesetek rekonstruálása, a felelősségmegállapítás során is.

Szomorú jelenség, hogy évről évre egyre több a cserbenhagyó autós, aki „angolosan távozik” a balesetek után. Tény ugyanakkor az is, hogy ezek közül a sofőrök közül egyre többet csípnek el a győri rendőrök; köszönhetően a korszerű, éles felvételeknek. A jelentős közlekedési csomópontokban – például a Szigetköz és a magyar–szlovák határ irányába vezető Galántai úton – rendszámfelismerő kamerák is működnek. A sok családot, baráti társaságokat vonzó koncertek, kulturális és sportesemények idején is nagy hasznát veszik az élőképnek – a tolvajok nagy bánatára. Ilyenkor a tömegbe vegyülő rendőrök táblagépeken nézik a térfigyelők felvételeit, vagyis azonnal képesek lecsapni azokra, akik rosszban sántikálnak.

A győri térfigyelők a város 161 pontját kísérik figyelemmel 0–24 órás szolgálatban egész évben. Fotó: Csapó Balázs

Csalók, cserbenhagyók, szabálytalankodók

Nézzük, az utóbbi hónapokban milyen konkrét ügyekben támogatta a rendőrség munkáját a megyeszékhely kamerarendszere. „A nyugdíjasokat veszélyeztető unokázós csalás felderítésében jelentős szerepe volt a térfigyelők felvételeinek. Verekedés és egy divatárubolt kirakatának betörése után is kamerafelvétel alapján azonosítottuk az elkövetőket.

Karambolnál segítségnyújtás elmulasztásáért is felelősségre vontunk egy autóst, a bizonyíték itt is egyértelmű volt. A piros lámpán áthajtók, a kötelező haladási irányt megszegők kiszűrése a forgalomból szintén gyakori az élőképek alapján. A jelentős városi rendezvények közül utoljára a szilveszteri programok idején tett jó szolgálatot a több mint 200 kamerából álló hálózat” – közölte Czagányi Zsuzsanna rendőr alezredes.

Városi támogatás

A győri önkormányzat részéről történt beruházás eredményeként a „kinőtt” háttértároló eszközök, a régebbi adatátviteli egységek és az elavult kamerák fejlesztése, cseréje megtörtént 2023-ban. A jövőben várhatóan újabb korszerűsítésekkel frissítik majd a győri köztéri kamerahálózatot.