Egy férfi holttestét találták meg a Fertő tóban szerda reggel. Ezt a tartományi rendőr-igazgatóság erősítette meg az ORF Burgenlandnak. Azt, hogy a holttest a hetek óta eltűnt korcsolyázóé-e, még vizsgálják - írta a volksgruppen.orf.at.

Hetek óta folyik a Fertő tóban eltűnt korcsolyázó keresése. A férfi holttestére szerda reggel talált rá egy horgász Podersdorf és Illmitz (Neusiedl am See járás) között egy nádas szélén. Helmut Marban rendőrségi szóvivő megerősítette ezt az információt az ORF Burgenlandnak. Marban azt is elmondta, hogy a megtalált holttesten korcsolya volt.