Az egyenruhásoknak gyanús lett az Angliába tartó turistabusz a sztrádán: a járműben három ember ült, mégis utánfutót húzott maga után. A járőrök kipakolták a plafonig zsúfolt vontatmány rakterét, amelyről kiderült, hogyan is akart nyereséget termelni a turista útból. A 36 éves sofőr azt mondta, hogy nem tudott az illegális mennyiségű füstölnivalóról, kollégái pakolták be a csomagokat. A pénzügyőrök a 15 millió forint értékű dohányterméket lefoglalták, jövedéki törvénysértés és költségvetési csalás gyanúja miatt indítottak eljárást. Az elkövető több mint húszmillió forint bírságra is számíthat.

Forrás: NAV