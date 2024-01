A csalók a cégeknél is ugyanazokat a módszereket alkalmazzák, mint a magánszemélyeknél – a banki belépéshez szükséges kétlépcsős azonosítás adatait akarják megszerezni.

Jellemzően eddig az idősebb vagy a technikához kevésbé értő réteget célozták meg, a változás az, hogy most már a cégek, a céges számlák, az ügyintézők is ki vannak téve ennek, hiszen egypár tételtől eltekintve utóbbiak is úgy kezelik a bankszámlákat, mint a privát személyek, csak ez esetben nagyobb összegek is lehetnek rajtuk - közölte a rendőrség.

A Mátrix Projekt keretében mindenkit óvatosságra int a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Rendőr-főkapitányság.