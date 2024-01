Egy soproni hölgyet ismeretlen férfi azzal keresett meg telefonon, hogy egy nyereményjátékon 1,6 millió forintot nyert. A csaló azt állította, az asszonynak csupán egy kérdőívet kell kitöltenie ahhoz, hogy a nyereményét megkapja. Az ismeretlen ehhez még segítséget is ígért, majd a sértettet rábírta arra, hogy lépjen be az Anydesk nevű alkalmazásba (amin keresztül bárhonnét hozzáférhetnek a felhasználó eszközeihez - telefonjához, számítógégéhez). Ezt a gyanútlan nő meg is tette.

A telefonáló kérdéseire az asszony azt is elárulta, hogy melyik banknál vezeti folyószámláját, majd útmutatás alapján lefényképezte bankkártyája mindkét oldalát.

Már késő volt

A hölgynek pár perc múlva gyanússá vált a beszélgetés és férje telefonjáról felhívta a bankot. Miután onnan nagyobb pénzmozgásról értesítették, azonnal letiltotta a számláját, de mint később kiderült, arról addigra már közel kétmillió forintot emeltek le - számolt be az esetről a rendőrség.

A Győr-Moson-Sopron Vármegyei Rendőr-főkapitányság munkatársai azt kérik, a sértetté válás elkerülése érdekében, fogadják meg tanácsaikat!

Ahhoz, hogy a számlájukra pénzt utaljanak, Önöknek nincs szükségük semmilyen programra, és a netbanki profiljukba sem kell bejelentkezniük!

Soha ne töltsenek le ismeretlen programot vagy applikációt a számítógépükre, mobiltelefonjukra, főleg ne egy linkre kattintva!

Soha ne küldjék el bankkártyaadataikat, felhasználói azonosítóikat, jelszavaikat e-mailben, sms-ben vagy telefonon érkező kérésre!

Legyenek éberek! Gyanakodjanak, ha túl szép, „visszautasíthatatlan” az ajánlat ahhoz, hogy igaz legyen!

Ha úgy látják, minden óvintézkedésük ellenére becsapták, megkárosították Önöket, azonnal tegyenek feljelentést bármely rendőri szervnél vagy telefonon, a 112-es segélyhívó számon!