Két fiatal január 5-én éjfél körül azt gondolta, jó móka lenne összemérni vezetési tudásukat és autóik teljesítményét, ezért a Jedlik Ányos hídon át a Radnóti Miklós utcában szabályellenes gyorsulási versenyt rendeztek.

Miután a nagy sebességgel közlekedő gépjárműveket észlelték a rendőrök, megállították a sofőröket az Olimpiai Sportparknál. A fiatalok az illegális gyorsulással személy- és vagyonbiztonságot is veszélyeztette. A 22, illetve 24 éves férfiakat 65-65 ezer forintos pénzbírságra büntették meg - számolt be az esetről a rendőrség.

A Győr-Moson-Sopron Vármegyei Rendőr-főkapitányság idén is kiemelt figyelmet fordít a illegális gyorsulási versenyekre. A közlekedésrendészetisek folyamatosan elemzik és értékelik a közúti forgalommal kapcsolatos ellenőrzési tapasztalatokat, illetve az állampolgári bejelentéseket. A prevenciós és felvilágosító kampányok, közlemények mellett a rendőrök szankciókkal is sújtják a jogsértőket a bosszantó és veszélyt jelentő cselekményekkel szemben. A sofőrökön túl a jogellenesen átalakított járműveket is ellenőrzik.

A vármegyei rendőr-főkapitányság felhívja a közlekedők figyelmét, hogy a kirívó jogsértések, mint a sebességhatárok túllépése, elsőbbségadási-, előzési-, irányváltoztatási szabályok megszegése a közlekedőkre és az elkövetőkre is kockázatos

A rendőrség hangsúlyozza, hogy közút nem versenypálya, a KRESZ előírásait minden résztvevőnek be kell tartania.