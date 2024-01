188 bűncselekmény 52 perce

Kábítószert vettek az interneten eladott zsákmányból Burgenlandban

Összesen 188 bűncselekményből álló betöréssorozatot göngyölített fel a nezsideri (Neusiedl am See) kerületi rendőrkapitányság. A hét férfi és két nő hozzávetőlegesen 50 ezer eurós kárt okozott - jelentette be szerdán a burgenlandi államrendőrség.

Három gyanúsított 2023 ősze óta van őrizetben, a többiek szabadlábon védekeznek. A csoport 2020 és 2023 nyara között összesen 188 bűncselekményt követett el Nezsider, Kismarton (Eisenstadt) és Lajtabruck (Bruck an der Leitha) körzetében. Elsősorban klubházakba és építkezésekre törtek be, de automatákból és újságos dobozokból is loptak - írta a A 25, 30 és 39 éves fő elkövetők észak-burgenlandi osztrákok voltak. Négy férfi tettestársuk Romániából, Ausztriából, Bosznia-Hercegovinából és Lengyelországból való, a 21 és 25 éves két nő pedig szintén osztrák származású. Valószínűleg az interneten adták el az ellopott tárgyakat, a bevételből pedig drogfogyasztásukat finanszírozták. A fő gyanúsítottak közül kettőt szeptemberben, a harmadikat pedig az előző év októberében fogták el. Mindhárman a korneuburgi börtönben vannak őrizetben. A nyomozás során további hat gyanúsítottat azonosítottak, néhányan beismerő vallomást tettek - adta hírül a burgenland.orf.at.

