A Győri Fellebbviteli Főügyészség közleménye szerint a férfi 2022. január 5-én hét, gyermekkorúakról készült pornográf felvételt töltött fel egy alkalmazásra, és ezzel lehetővé tette, hogy azokat ismerősei is lássák.

A nyomozó hatóság 2022. június 13-án lefoglalta a férfi mobiltelefonját, amelyen 187 gyermekpornográf tartalmú felvételt találtak, azokon tizenkettedik életévét be nem töltött sértettek is szerepeltek.

A Tatabányai Törvényszék a vádlottat gyermekpornográfia bűntette miatt 2 év börtönbüntetésre ítélte, valamint végleges hatállyal eltiltotta minden olyan foglalkozástól, amely révén kiskorúakkal kerülne kapcsolatba. A férfi a bűncselekmények elkövetését a vádirattal egyezően az előkészítő ülésen beismerte, az ítéletet ő és a védője is tudomásul vette. Az ítélet ellen az ügyész jelentett be fellebbezést, a büntetés súlyosítása érdekében. A Győri Ítélőtábla január 18-án kihirdetett jogerős ítéletében egyetértett a főügyészség álláspontjával, és a férfi büntetését három évre súlyosította - áll a közleményben.