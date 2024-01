Ezért 8 év, 4 hónap börtönbüntetésre és kilenc év közügyektől eltiltásra ítélték azzal a kitétellel, hogy legkorábban a büntetés kétharmad részének kitöltését követően bocsátható feltételes szabadságra. Mivel a vádlott korábban is volt büntetve, de csak felfüggesztettet kapott, így most azokat miatt is le kell ülnie 1-1 évet.

A vád szerint a most 46 éves nő még 2020 szeptemberében hason szúrta egyik férfi ismerősét, akivel a székesfehérvári buszpályaudvaron italoztak. Az ittas és rossz körülmények között élő férfi közeledni próbált a vádlott felé, de az elhárította a simogatást, majd egy ürüggyel otthagyta a sértettet. Később visszatérve hirtelen leszúrta a férfit és otthagyta. A vérző áldozat a szomszédban alvó férfiaktól kért segítséget. Az életveszélyes sérülések miatt kórházba szállították.

A nő gyakran változtatta tartózkodási helyét, így ismerkedett meg más férfiakkal, akikkel bizalmi kapcsolatot alakított ki.

Az egyiket rávette, hogy teljes körű meghatalmazást adjon neki és átadja az ingatlanja minden hivatalos iratát. A nő azt állította, hogy az ügyintézéshez pénzre van szüksége, és rávette a sértettet, hogy a lakásban található ékszereket vigyék a zálogházba, amelyért 63.000 forintot kapott. A pénzt a nőnek adta, de ő nem értékesítette a férfi ingatlanját, hiába ebben állapodtak meg.

A vádlott egy régi ismerősi kapcsolatát is felelevenítette. Adóvisszatérítéssel kapcsolatos ügyet intézett a férfi, de nem akarta, hogy a volt párja által is ismert bankszámlaszámra kerüljön az összeg. A nő felajánlotta, hogy utaltassák a pénzt az ő számlaszámára, és megígérte, hogy majd átadja ismerősének. Az adóhatóság a közel 450.000 forintot kiutalta a vádlott számlájára, melynek egy részét a nő felvette, a másik részét két ismerősének tovább utalta. A pórul járt férfi jelezte, tudja, hogy megérkezett a számlára a pénz, de a nő ezt tagadta.

A csalásoknak azonban itt nincs vége, ugyanis a 46 éves nő megismerkedett egy 63 éves férfivel, akivel közvetlen kapcsolat alakult ki közöttük. A vádlott apróbb szívességeket tett a férfinek: elvitte néhai élettársa sírjához, segített neki bevásárolni. A nő annyira elnyerte a sértett bizalmát, hogy egyszer arra is megkérte együtt menjenek el a nyugdíjáért. A gyanútlan férfi a bankfiókban felvette a pénzt, majd a táskájába tette, két külön zsebbe.

A gépkocsit vezető nő a sértett figyelmetlenségét kihasználva elvette a nagyobb összegű készpénzt. Mire a férfi észrevette és számon kérte a vádlottat, az mindent tagadott.

Mivel a korábbi, elsőfokú ítélet ellen az ügyész vagyonelkobzást rendelt el, így a Győri Ítélőtábla ezzel megegyezően döntött, a büntetési tételt és a minősítést helybenhagyta.