A főváros után Észak-Dunántúlon, ezen belül megyénkben terjednek leggyorsabban az elektromos rollerek.

A kiskerekű járgányok népszerűsége érthető: töltésük olcsó, vezetésük élményt jelent.

Nem szabad azonban fél pillanatra sem megfeledkezni arról, hogy a használatuk állandó veszélyforrás is.

„Erről árulkodnak az idén történt súlyos balesetek” – hívta fel a figyelmünket Perjámosy István rendőr alezredes, a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Rendőr-főkapitányság közlekedésrendészeti osztályának vezetője.

Egyetlen csúszós falevél elég az eséshez.

Mivel gépi hajtású, elektromos motorokkal szerelt járművekről van szó, zéró tolerancia van érvényben a rollerek esetében is.

Tragédiák

Több kisebb súlyú ütközés mellett két halálos rolleres baleset is történt tavasszal Győr-Moson-Sopronban: előbb Nyúlon nem tudtak már segíteni a mentők egy 41 éves férfin, majd Sopronban vesztette életét egy 29 éves férfi. Nyáron a győri baleseti helyszínelőknek a belváros szívében volt dolguk újabb, súlyos sérüléssel járó rolleres balesetnél: egy kislányt ütöttek el a Baross úton. A sétálóutcán, ahol kerékpárok esetében is azt diktálja a szabály és a józan ész is, hogy toljuk a kétkerekű járművünket.

Koller József rendőr törzszászlós, balesetvizsgáló helyszínelt a győri sétálóutcán, miután egy rolleres egy ötéves kislánynak ütközött. Fotó: Kisalföld-archívum (Nagy Gábor)

Gyorsabban indulnak

Az elektromos rollerek ráadásul a kis súlyuk és a hajtóművük miatt sokkal gyorsabban képesek megindulni, mint a bringák. Több olyan baleset is történt, ahol rolleres és kerékpáros ütközött, viszonylag nagy tempóval.

„A közlekedésben mindig vannak újdonságok, nekünk, rendőröknek pedig fel kell készülnünk az ezekkel járó változásokra. Baráti társaságban és ismerősöknek is többször hangsúlyozom: mindenkit óva intek az elektromos rollerektől. Egyrészt a járművek kezdősebessége, másrészt a tömör kerekek kicsi tapadási felülete miatt. Ezt különösen az őszi és téli hideg hónapokban érzem kockázatforrásnak: akár egyetlen vizes, csúszós falevél is okozhat csúnya baleseteket a rollerrel közlekedőknek” – hallottuk Perjámosy István rendőr alezredestől.

Nehezebb manőverezni

E sorok írójának is van kis teljesítményű, 25 km/óra végsebességű rollerje, és egyetértek az előző megállapítással. Bár a hűvösebb időjárás beköszöntével szemmel láthatóan kevesebben közlekednek rollerrel Győrben, ám a fiatalabb generációk képviselői közül így is viszonylag sokan róják az utakat a „morcos” kis gépekkel.

Az e-rollerek gyorsulása mellett fontos tapasztalat az is, hogy ezekkel a járművekkel sokkal nehezebb manőverezni – különösen a kanyarokat kiszámítani –, mint a bringákkal. Az e-rollerek jelentős többségét tömör gumikkal látják el; ezek a „talpak” úthibák, kátyúk esetén nem csupán az ember lábát nem kímélik, de utóbbinál szintén baleseteket okozhatnak.

Bringás és rolleres karambolozott Győrben a Bécsi kapu téren idén év elején. Az esethez két mentőt kellett riasztani. Fotó: Police.hu.

Tévhitek

„Az e-rollerek kapcsán több tévhit is él a köztudatban. Mivel gépi hajtású, elektromos motorokkal szerelt járművekről van szó, kiemelném, hogy a jogszabályok szerint zéró tolerancia van érvényben az esetükben. Vagyis egyetlen sör vagy fröccs sem fér bele rollerezés előtt. Találkoztunk már Győr-Moson-Sopronban olyan rolleresekkel, akik meglepődtek, miután a kollégáim arra kérték őket, hogy fújják meg a szondát. Hozzáteszem, a fővárosban többen már a jogosítványukat is elvesztették ideiglenesen alkoholfogyasztás miatt, olyan magas volt az alkohol értéke a szervezetükben” – közölte a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Rendőr-főkapitányság Közlekedésrendészeti Osztályának vezetője.

Bár az elektromos rollerekre vonatkozó speciális részletszabályozás még várat magára, a jogsértő módon történő használat jelenleg is szankcionálható. Ám ennél is fontosabb, hogy minden hazai rolleres – saját érdekében is – akkor jár el felelősen, ha bukósisakkal közlekedik, s bizony az sem ördögtől való, ha térd- és könyökvédőt is tesz magára indulás előtt.

A nagyobb, 2000 W teljesítményű e-rollerek akár 70–80 kilométer per órára is képesek felpörögni – ezekből a járgányokból a drága áruk miatt viszonylag keveset látni; a szakemberek azonban azt javasolják: nem túl okos ötlet feszegetni a határokat ezekkel az erőgépekkel, s inkább érdemes jóval alacsonyabb sebességet választani a „nyergükben”.