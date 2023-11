Az elsőfokú ítélet szerint a vádlott tavaly január elején 7 darab, gyermekkorú személyekről készült pornográf tartalmú felvételt töltött fel a Snapchat alkalmazásra, és ezzel lehetővé tette, hogy azokat ismerősei is megtekinthessék. A nyomozó hatóság tavaly júniusban lefoglalta a férfi mobiltelefonját, amelyen 187 darab gyermekpornográf felvételt találtak. A férfi által tartott és továbbított felvételeken tizenkettedik életévét be nem töltött személyek is szerepeltek.

A Tatabányai Törvényszék a vádlottat gyermekpornográfia bűntette miatt 2 év börtönbüntetésre, 5 év közügyektől eltiltásra ítélte, valamint végleges hatállyal eltiltotta minden olyan foglalkozástól, amely révén kiskorúakkal kerülne kapcsolatba. A férfi a bűncselekmények elkövetését a vádirattal egyezően az előkészítő ülésen beismerte, az ítéletet ő és a védője is tudomásul vette. Az ítélet ellen az ügyész jelentett csak be fellebbezést, a büntetés súlyosítása érdekében. Az eljárás másodfokon a Győri Ítélőtábla előtt folytatódik.