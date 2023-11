Korábban a Kisalföld is beszámolt arról, hogy október 17-én tartották a Rendőrség Országos Szolgálati Pisztoly Lőversenyét Ravazdon, a Magyalosi lőtéren, amely egyben a Rendőrség Országos PA–63 Retro Lőversenye is volt. Ez egyáltalán nem véletlen, hogy ezúttal két néven futott a program, amelyet a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Rendőr-főkapitányság szervezett, ráadásul szép eredményekkel is tért haza a csapat.

Kevés szó esett azonban a verseny legfőbb jellegzetességéről, hogy a résztvevők hatvan évvel ezelőtt rendszerbe állított fegyverrel, a PA–63-as pisztollyal mérték össze a tudásukat.

Jandl Róbert, a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Rendőr-főkapitányság lőkiképzője, szakoktatója. Fotó: police.hu

Tíz évvel ezelőtt, a szolgálati pisztoly rendszerbe állításának ötvenedik születésnapján két Komárom-Esztergom megyei rendőr: Csomán János főtörzszászlós és Borka László őrnagy ötlete alapján már rendeztek egy hasonló versenyt Dorogon.

A zsarukat és a lövészettel foglalkozó szakembereket is erősen megosztó fegyver olyan erősen beleégett a rendőrség szakmai múltjába, hogy időnként emlékezni kell azokra az időkre, amikor az állomány tagjai ezzel is védték a közbiztonságot.

Mindenki tudja, hogy a PA–63 vegyes érzelmeket váltott ki a felhasználók körében

– mondta Jandl Róbert, a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Rendőr-főkapitányság lőkiképzője, szakoktatója, a verseny főszervezője, aki aztán némi szakmai magyarázattal is szolgált.

– A PA–63 tervezése során nem volt ismert a balkezes lövő fogalma, hogy ezt nyomatékosítsák a fegyvertervező konstruktőrök, a bakelitmarkolat bal oldalán elhelyeztek egy, csak jobbkezesek számára használható ujjtámaszt. A lövő hüvelykujja így megemelkedett, és lövés közben vágásokat ejtett a felhasználó kezén. Amíg a tervezők az eszköz megalkotásánál a német Walther PP-t vették alapul, addig az anyagminősége, megmunkálásának finomsága attól messze elmaradt. Aki hosszú távon használta ezeket a fegyvereket, a félautomata, öntöltő fegyverek meghibásodásának teljes spektrumával is megismerkedhetett -részletezte a győri szakember.

Voltak jobb és rosszabb fegyverek, de az biztos, hogy a PA–63 a kor fegyvere volt. Még akkor is, ha léteztek hibái, és a hozzá képest erős Makarov lőszerrel nem volt igazán tartós

– ezt már Illés Gábor százados, a Budapesti Rendőr-főkapitányság lőtérvezetője tette hozzá.

Viszont ha valaki ezzel a fegyverrel megtanult jól lőni, akkor a többivel is képes volt erre. Ezért is kíváncsiak a szakértők, hogy a mai pisztolyok lesznek-e ilyen időtállók, mint a PA–63.

Jandl Róbert szerint a verseny célja volt az is, hogy méltó búcsú legyen a magyar fegyvergyártás egyik ikonikus fegyverétől, amely több mint fél évszázadon keresztül hűen szolgálta a magyar fegyveres testületek hivatásos és fegyveres biztonsági őri állományát.