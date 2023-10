S. Árpád sohasem bocsát meg magának azért, hogy ő okozta fia halálát, azonban szeretné, ha kimondaná a bíróság, hogy nem akarta megölni gyermekét. Védője, dr. Németh Miklós ügyvéd szerint ez becsületbeli ügy, hogy elhiggyék, nem gyilkos a védence. A képviselő szerint korábban a törvényszék figyelmen kívül hagyta a szúrás előtt, közben és után történt körülményeket: például a fiú jóval magasabb, erősebb, agresszív és ittas volt, előtte az apjára támadt, a kés már a vádlott kezében volt, mert kenyeret szelt.

– Az elsődleges, hogy a megismételt eljárásban alaposabban megvizsgálják a minősítést, hogy történhetett-e jogos vagy akár vélt jogos védelem. Az, hogy védencem túllépte-e a védekezés mértékét, már másik kérdés. Azt is vizsgálni kellene, hogy volt-e szándéka élet kioltására – emelte ki dr. Németh Miklós.

S. Árpád már elmúlt 80 éves, legutóbbi tárgyalása óta rengeteget fogyott. Láthatóan felemésztette az egész családot a közel öt éve történt tragédia. Nem tett vallomást és kérdésekre sem hajlandó válaszolni, viszont benyújtott egy levelet a bíróságnak, amelyben leírta álláspontját. -Nagyon megvisel, hogy újra a bíróság előtt kell állnom. Nem akartam megölni a fiamat, nagyon szerettem. Sokat vitáztunk az italozása miatt. Aznap este bántalmazott és ezért hívtam fel a lányomat, hogy segítsen. A fiam rám támadt, miközben épp a vacsorához a kenyeret szeltem, ösztönszerűen szúrtam. Időm sem volt felmérni, hogy mit fog velem tenni és hogyan meneküljek. Szerencsétlen mozdulattal úgy megsebesítettem, hogy kioltottam az életét. Ez a mai napig bánt és megvisel, ha erről kell beszélnem - olvasta fel a S. Árpád írásos vallomását dr. Bóka Tibor bíró.

Ezt követően a vádlott lányát, aki a sértett testvére, hallgatta meg a bíróság. Nem élt mentességi jogával, ismét vallomást tett, ami kiegészítette a korábbiakat.

-Ez az ember, aki mögöttem ül akkor is megölte a testvéremet, akármit mond - fogalmazott a nő. Mint, mondta édesapja volt a mindene, felnézett rá, de amit tett hatalmas szégyen a családnak. A tragédia óta Tudott testvére és apja rendszeres italozásairól és vitáiról, és arról is, hogy ezek alkalmanként tettlegességig fajultak. Azonban, arra kérdésre, hogy ki bántott kit már nem válaszolt. - Nem voltam ott soha, csak hallomásokból tudok róla - tette hozzá a tanú.

A nőt is nagyon megviselik a törtétek, ugyan évek óta másik megyébe költözött, rendszeresen tartotta családtagjaival a kapcsolatot. A tragédia estéjén is beszélt az apjával és fivérével is.

A korábbi vallomásokból tudható, hogy S. Árpád felhívta a lányát, amiért fia agresszív és ittas. Ugyan a vádlott is fogyasztott alkoholt aznap este, kevesebbet mint a fia. Lánya a telefonbeszélgetést követően felhívta a bátyját, hogy menjen át a másik házba inkább, hogy vége legyen a vitának.

- Józan állapotban nem bántották volna egymást - emelte ki a tanú, aki szerint édesanyja halála után borult fel a korábban megszokott rendszer. Akkor lettek egyre gyakoribbak a viták és az italozás is.

- Három éve nem tartom édesapámmal a kapcsolatot. Elegem lett, én próbáltam neki segíteni, de velem is csak vitatkozott. Idegileg és egészégügyileg sem akartam még jobban rámenni - mondta el a vádlott lánya. A nő szerint elkerülhető lett volna aznap este történései, ha testvére nem megy haza, hanem a másik házban alszik. A tanú csak sejti, hol történhetett a végzetes szúrás, ugyanis ő tűntette el a nyomokat, miután testvére elhunyt, édesapja pedig börtönbe került.

Az ügy kapcsán felmerült a későbbi helyszíni tárgyalás eshetősége is, hogy rekonstruálják a történteket. A délután folyamán még a szakértőket hallgatta meg dr. Bóka Tibor bíró.