"Zajlik az élet vasárnap is!" - írta vasárnap délelőtt 11 órakor Facebook oldalán Dézsi Csaba András, Győr polgármestere.

- Ma reggel a szomszédunk arra figyelt fel, hogy valami nekipuffant a háza oldalának. Amikor kiment azt látta, hogy ezüstszürke Mercedes autó áll ott, amiből kiszáll egy ember és mielőtt lefényképezte volna, elsiet - számolt be posztjában a polgármester.

Az említett, szomszéd azonnal hívta a rendőrséget, akik miután a Sajtó utcába érkeztek egy pisztolyt is találtak a járműben. Az autót elszállítják a helyszínről, a sofőrt pedig keresi a rendőrség.

Az esettel kapcsolatban megkerestük a Győri Rendőrkapitányság sajtóügyeletét, akik hétfőre ígértek tájékoztatást.