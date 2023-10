- Máté okos és jószívű, csak több ponton elrontotta az életét. Az erőszakos játékok függője lett, nem nagyon akart dolgozni, ellustult - derült ki B. Patrik korábbi vallomásából. Állítása szerint a sértett sokat panaszkodott neki Máté viselkedéséről, hogy már nem bír vele.

A vádlottnak több balhéja is volt: megvágott mást késsel, fojtogatta egykori mentős kollégáját, falhoz nyomta nagypapáját, de arra is volt példa, hogy kakaskodáskor a sógorának kellett szétszednie a vitázó feleket. B. Patrik vallomásában szintén elmondta, hogy I.Máté szerette és gyűjtötte a késeket, kardokat, de airsoft fegyvere is volt. Hozzátette két évvel ezelőtti kihallgatásakor, hogy a férfi gyakran ivott és drogozott.

A második tanú, akit a vádlott indítványára idéztek, viszont szöges ellentétként írta le barátját. - Soha nem balhézott. A feleségem és az egész családom nagyon kedveli, mert mi nem balhés embernek ismerjük - mondta el S. Dávid, aki a mai napig tartja barátjával a kapcsolatot, sokszor a börtönben is meglátogatja.

- Képes lennék bárkinek szándékosan elvenni az életét? - tette fel a kérdést a vádlott a tanúnak, amelyre határozott nemmel válaszolt S. Dávid.

Hétfőn harmadikként szólították I. Máté egykori mentős kollégáját, akiben kettős érzéseket keltett a férfi személyisége. - Közel négy éven át dolgoztunk a mosonmagyaróvári mentőegységnél: én mint képkocsivezető, Máté mint szakápoló. Szerintem mindig is felnézett rám, tisztelt a rendőrségi munkám miatt. Néha voltak nézeteltéréseink, mert nem tűrtem a késéseit és a dohányos szokásait. Szerintem nem fér bele, hogy mentősként az autóban dohányozzon vagy, hogy miatta meg kelljen állni a dohányboltba munka közben - fejtette ki a vádlott egykori bajtársa.

A 10 évig mentősként dolgozó férfi több olyan esetről is beszámolt, amikor a kollégáival agresszíven viselkedett I. Máté. Az egyik társát az öltözőben fojtogatta, egy másikkal a garázsban került durva szóváltásba. De minden apró dolgon könnyen felhúzta magát, amiből csapkodás és hangos kiabálás lett a vége. - részletezte a tanú. Később a sok panasz és balhés viselkedése miatt rúgták ki I. Mátét a mentőszolgálattól.

- Szakmailag értette a dolgát, a mentőtiszt képzést is elkezdte. Sokkal többet tudott, mint más újoncok, viszont nehezen alkalmazkodott a szabályokhoz - tette hozzá a férfi, aki szerint a vádlottat sokban befolyásolták a számítógépes játékok is: összekeveredett a virtuális és a valós világ. Még a pihenő idejében is a számítógépet nyomta.