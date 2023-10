A jogerős tényállás szerint a férfi és a nő 2013 óta alkottak egy párt, kapcsolatuk nem volt harmonikus. 2020-ban házasságot kötöttek és még ugyanebben az évben megszületett közös gyermekük is. Azonban a veszekedések gyakoriak voltak a féltékenykedések miatt. A férj azt is kétségbe vonta, hogy a fiúnak ő lenne az apja. A nőt már a várandóssága alatt megfenyegette, hogy megöli a „fattyút”, őt pedig megfojtja. A feleség a gyermekkel 2021 szeptemberében végleg elköltözött a férfitól és beadta a válópert is.