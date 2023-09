Dr. Takács Róbert ügyész prezentációval készült, amelyen feltüntették É. Imréhez köthető telefonhívásokat és a közúti videófelvételeket, valamint M. Zoltán mosonmagyaróvári villanyszerelő mobilcella információit. Az adatok jól bizonyítják, hogy 2018. március 31-én hajnali órákban az Abda melletti benzinkúton találkozott a sértett és a vádlott, majd tovább hajtottak a férfi ikrényi telkére.

Mivel É. Imre ezen a hétvégén Ausztriában hagyta a mobiljait, és rokonai telefonjairól kezdeményezett hívásokat, így azokat vizsgálták a szakértők. A térképen jól látható a két fél mozgása időpontokkal és útvonalakkal feltüntetve.

- Ezek az információk kezdetben az áldozat keresésében nyújtott segítséget, de a bizonyításnak is fontos eleme. A vádlott telefonjának mozgását összevetettük a közút kameráinak videófelvételeivel, hogy felrajzolhassunk lehetséges útvonalakat, amelyek É. Imre mozgott a vád szerinti bűncselekmény idején - fejtette ki dr. Takács Róbert.

A bizonyítékokból kiderült, hogy M. Zoltán telefonja március 31-én 6:50 perckor adott utoljára digitális jelet, azóta elérhetetlen. A rendelkezésre álló adatok szerint a vádlott 7:14-kor tűnik fel autójával az egyik öttevényi elágazónál. A két időpont között olyan védett útvonalon közlekedhetett az ügyész szerint, ahol nem láthatták kamerák. M. Zoltánra nézve pedig sem cellainformáció, sem videófelvétel nincs arról, hogy elhagyta volna a feltételezett bűntény helyszínét.

É. Imre kifogással élt, mint mondta szeretné megkapni a bemutatott iratok másolatát, hogy tanulmányozni tudja és be tudja bizonyítani ártatlanságát. Viszont arra kérdésre még mindig nem tudott érthető magyarázatot adni, hogyan kerültek a lefoglalt kapucnis pulóverére lőpormaradványok. A vádlott azt állítja, hogy fekete ruhás alakok letérdeltették és átlőttek a feje felett, ekkor kerülhetett rá lőpornyom. Azonban amellett is kitart, hogy a kapucnis pulóver aznap nem volt rajta. Így felvetődik a kérdés, hogy hogyan és mikor kerülhetett rá, de erre már nem adott választ É. Imre. Továbbra, is hangoztatja, hogy soha senkit nem bántott és fegyvere sem volt. Bár az ügyben lefoglaltak egy hozzá köthető gáz és riasztó fegyvert.

M. Zoltán családja közben elkezdte a férfi halottá nyilvánításának folyamatát. A győri bíróság elfogadta az ikrényi telek alapos átkutatásának és feltárásának tervezetét, amelyben számos nyomozóhatóság működik közre. Így végre megkezdhetik a terület felásását és szondázását tetemkereső kutyákkal.

É. Imre szerint nem fognak semmit találni, de felvetődött benne, hogy ha mégis találnak valamit, azt hogyan fogják bizonyítani, hogy mikor és kitől került oda. Állítása szerint az elmúlt években többször betörtek a telkére. Az ügyész biztosította róla, hogy minden bizonyítékot alaposan kivizsgálnak, amiből kiderül mikor és kitől kerültek oda.