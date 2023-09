Kiderült, 30-40 védett szivárványos öklét – plusz sügereket – használt csalihalnak. Miután jobban körülnéztek a halőrök, a férfinél elrejtve egy 20 centiméteres süllőt is találtak. Az illető azzal védekezett, hogy ezeket a halakat nem is a helyszínen fogta, hanem Hegyeshalomban a Stettni-tónál. A feljelentés nyomás a halászati hatóságnál eljárás indult az osztrák férfi ellen, várhatóan a szivárványos ökle ügyében a természetvédelmi hatóságot is bevonják az ügybe.