A férfinél több fegyvert is találtak, melyeket engedéllyel tartott magánál, ám lőszerek is előkerültek. Emiatt lőfegyverrel, lőszerrel való visszaélés miatt indult eljárás az 57 éves férfi ellen.

A Kisalföld megtudta: anya és fia néhány évvel ezelőtt albérletbe költöztek a faluba. Zárkózott életet éltek, az idős nőt például nem is nagyon lehetett látni, mivel beteg, mozgásában korlátozott volt. A fia azonban mostanában többször is fegyverrel az övében jelent meg a faluban. A helyiek érthető módon ennek nem örültek, féltek tőle. Többször is figyelmeztették, hogy ennek nem lesz jó vége.

Úgy tudjuk, a férfi az ország másik részében egy sportlövő egyesületnek volt a tagja, így kötődött a fegyverekhez és kaphatott engedélyt a tartásukra.