Fotó: Sporthorgászok Győr-Moson-Sopron megyei Szövetsége

Az eset Győrnél, a vízmű telephely környékén történt, ahol a halőrök egy „régi ismerősük” autóját pillantották meg. Az illetőt egyébként egy másik helyszínen is megfigyelték már korábban halgereblyézés miatt, de elkapni, akkor még nem sikerült.

Most a kocsijánál várták a férfit, akinek a slusszkulcsát is megtalálták az autó kerekénél, így tudták, hogy nem tud elhajtani a helyszínről. Nem is vihetett ugyanis magával kulcsot az orvhorgászatra, mert kiváló úszóként meztelenül, egy szigonypuskával a kezében és a remélt rabolt halnak egy hátizsákkal indult neki a holtágnak. A férfi végül egy három kilogrammos ponttyal ballagott ki a vízből, amikor tetten érték. A halőrök visszatartották, rendőrt hívtak, akik elvitték a kapitányságra.

A Sporthorgászok Győr-Moson-Sopron megyei Szövetsége és a halőrök információi szerint a rapsic több esetben a parton rejtette el a kilőtt halakat, majd később visszament értük. Ha munkában volt, segítséget kért az ottani hajléktalanoktól is, hogy az arra járó autók esetében akadályozzák az őrök közlekedését különböző módszerekkel.

Az orvhalász ellen a szövetség a rendőrségen és az illetékes halászati hatóságnál is feljelentést tett.