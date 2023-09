A tényállás szerint a nő és a férfi házasságát 10 éve felbontotta a bíróság, azonban ennek ellenére 2021. év elejéig továbbra is együtt laktak. Ezt követően a volt férj elköltözött, barátnője lett - amiről exe nem tudott. Egy látogatás alkalmával a volt feleség, amikor meglátta őket olyannyira kiborult, hogy nekik esett. Először durva vita alakult ki, majd előkerült a nő táskájából egy gázspré és egy tapétavágó kés is. Dühében az éles eszközzel testszerte megsebesítette a két személyt: férje arcát, nyakát és a barátnő nyakát, lábát, kezeit többször megvágta. A vérző férfinak sikerült a sniccert elvenni, a barátnője pedig elmenekült a helyszínről. Közben a féltékeny ex megnyugodott, próbálta elállítani a vérzést, a sértett pedig értesítette a mentőket. A barátnőt másnap reggel sokkos állapotban találták meg a rendőrök.

A férfi sérülései olyan súlyosak voltak, hogy életét a gyors orvosi beavatkozás menthette meg, de a bántalmazása akár halált okozó következménnyel is járhatott volna. Az ügy azonban nem volt egyszerű az ügy előzményeit és egyéb körülményeit tekintve. Az egykori házaspár viharos viszonyáról korábban már részletesebben írtunk.

Az elsőfokon eljáró ügyész visszavonta az előre kiterveltséget, így a váddal megegyezően több ember sérelmére elkövetett emberölés kísérletében találták bűnösnek az asszonyt. A háromgyermekes édesanya esetében nem a 10 évtől 20 évig terjedő szabadságvesztést vették figyelembe, mivel több enyhítő körülményt is találtak. A büntetési tételt a váddal és a védelemmel megegyezően 5 és 10 év között határozták meg. Így a középmértékhez közeli 7 évet szabtak ki.

Dr. Horváth Péter, másodfokon eljáró ügyész azonban súlyosításra tett indítványt, bár hozzátette a 7 év nem kevés, nem enyhe büntetés. Álláspontja szerint a szankció mértékét 10 év körül kellene megállapítani, ugyanis a vádlott két személyre támadt, akiknek veszélyeztette az életét.

Dr. Tóth Gábor, a vádlott védője elmondta, hogy az ügy súlyosságát és minősítését tekintve a 7 év szabadságvesztés méltányos rájuk nézve. Véleménye szerint az eset és védence személyi körülményeihez mérten, egyéniesített, de kellő büntetést szabtak ki. -Elsősorban enyhítésre, másodsorban az elsőfokú ítélet helybenhagyására tettünk indítványt. A vádlott másfél évet töltött letartóztatásban, azóta bűnügyi felügyelet alatt áll, de még így is több mint öt évre kell visszamennie a rácsok mögé. Az egyre romló egészségügyi állapota is csak nehezíti a mindennapjait - fejtette ki az ügyvéd.

Magát végig bűnösnek valló nő, az utolsó szó jogán ismét elmondta, hogy nagyon megbánta amit tett. - Nem azzal a szándékkal mentem a férjemhez, hogy bántsam. Olyan helyzetben találtam rájuk, amire nem számítottam - fogalmazott az asszony, akinek nemrég született meg az unokája. Beszédét elcsukló hangon, sírva fejezte be. Láthatóan nem csak őt, de gyermekeit is megviselik a történtek és hogy tudják, hamarosan vissza kell mennie édesanyjuknak a büntetésvégrehajtási intézetbe.

Dr. Széplaki László bíró, a tanács elnöke a jogerős végzés kihirdetésekor elmondta, hogy a büntetésbe beszámítják a bűnügyi felügyeletet alatt töltött időt (5 nap -1 börtönnapnak felel meg). Hozzátette továbbá, hogy nem találtak olyan indokot - nem áll fenn a bűnismétlés, szökés, elrejtőzés veszélye - ami miatt meg kellene hosszabbítani a kényszerintézkedést. Így szeptember 12-vel megszüntették a nő bűnügyi felügyeletét. Amint megkapja a behívóját, be kell vonulnia a fegyházintézetbe, hogy leülje a maradék büntetését.