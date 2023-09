A közmédia tudósítója az M1 aktuális csatornán elmondta, hogy sajtóértesülések szerint egy férfi Esztergom külterületi, nem túl sűrűn lakott részén szerda délután folyamatosan robbantással fenyegetőzött, és fenyegetését be is váltotta. Azt továbbra sem lehet tudni, hogy amit felrobbantott, az egy gázpalack volt-e, vagy valamilyen robbanószerkezet - tette hozzá az M1 tudósítója. Értesülések szerint a helyszínre nagy erőkkel vonult ki a rendőrség és a katasztrófavédelem is.

Fotók: Kemma

A közmédia munkatársa több szirénázó mentőautót is látott a helyszínen, és elmondta, hogy a Terrorelhárítási Központ munkatársai senkit sem engednek a helyszín közelébe. Az esztergomi kórházban ágyakat tesznek szabaddá, orvosokat hívnak be, az MTI tudósítója a helyszínről azt közölte, a robbantás környékét 300 méteres körzetben lezárták.

A robbantás során 6-7 ember sérült meg súlyosan.