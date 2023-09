A házaspár egy sopronkőhidai lakásban együtt nevelte a 2005-ben született lányukat és a 2012-ben született fiukat. A házasságuk 2008-tól megromlott, emiatt a férfi rendszeresen kiabált feleségével, megverte, lelkileg gyötörte. A gyerekek is szem- és fültanúi voltak a történéseknek, sírva kérték apjukat hogy hagyja abba. A férfi a gyerekeket sem kímélte, nadrágszíjjal ütötte, megrúgta őket, megalázóan beszélt velük. Amikor az anya a védelmükre kelt, őt ezért is bántalmazta. A gyerekek gyakran éhesen érkeztek meg az óvodába, iskolába, a szüleik estig nem gondoskodtak a felügyeletükről. Mindezek miatt 2018 nyarán a testvérek hátizsákkal „világgá mentek”, amit egy szomszéd észlelt és hazakísérte őket. A férfi 2015-től 2018 őszéig fenyegetéssel szexuális cselekmény elvégzésére is kényszerítette a lányát - írta közleményében a Győri Fellebbviteli Főügyészség.

A Győri Törvényszék az apát 11 év fegyházbüntetésre, 10 év közügyektől eltiltásra ítélte, és végleges hatállyal eltiltotta gyermekekkel kapcsolatos foglalkozástól. Az apa szülői felügyeleti jogát a két gyermek vonatkozásában megszüntette. A törvényszék az anya bűnösségét is megállapította 2 rendbeli kiskorú veszélyeztetésének bűntettében, és ezért őt 1 év 7 hónap, 4 év próbaidőre felfüggesztett börtönbüntetésre ítélte.

Az ítéletet ellen a férfi és a védője felmentés, míg az ügyész a büntetése súlyosítása érdekében fellebbezett.

A másodfokú eljárásban a Győri Ítélőtábla a szeptember 7-én kihirdetett ítéletében a fellebbviteli főügyészség álláspontjával egyetértett, a férfi büntetésének a tartamát 16 évre felemelte.