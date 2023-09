A Soproni Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Karának, valamint a Soproni Szakképzési Centrum Vas- és Villamosipari Technikumának tanévre hangoló gólyatáboraiban tartott a múlt héten Rafai Zoltán szenior rendőr alezredes drogprevenciós tájékoztatást. Az új környezet, az új barátok mindenképpen új kihívások elé állítják a fiatalokat, ezért is fontos, hogy tisztában legyenek azokkal a veszélyekkel, amelyeket a saját érdekükben érdemes elkerülniük.

Újból elmondták, amit az előadásokon részt vett gólyák már biztosan tudnak, hogy a legális drogok, mint például az alkohol, nikotin, koffein is nagyon veszélyesek, csak a szabályok szigorú betartásával lehet ezeket fogyasztani! A kábítószerek okozta boldogság csak illúzió és a problémákat drogokkal nem lehet megoldani! Olyan veszélyes kábítószerek is vannak, amelyek egyszeri kipróbálása is halált okozhat! Figyelmeztettek, hogy a függő ember csak a függőségének él, a családját, a barátait elhanyagolja és nincsenek életcéljai. Ráadásul, egy kialakult függőséget már nagyon nehéz kikezelni. Baj esetén egy felnőttől kell segítséget kérni!