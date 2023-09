Kettő három napon belül – Sebességkorlátozás, balesetek a Győr–Veszprém közötti vonalon

– A tizenegyes vasútvonalon, közismert nevén a Bakonyvasút Eplény és Veszprém állomások közötti szakaszán, az Eplényhez közeli szűk ívekben az elmúlt hónapokban három kisiklás volt alacsony, 10 kilométer per órás sebesség mellett. Ezek közül kettő három napon belül, egymástól néhány méterre lévő pontokon – válaszolta a Kisalföld megkeresésére Bödecs Barnabás, az önkormányzati hátterű Cuha-völgyi Bakonyvasút Szövetség elnöke. Kifejtette, hogy a kisiklások a már korábban elrendelt lassújelek miatt sem az utasokat, sem a vonatszemélyzetet nem veszélyeztették, viszont jelentős anyagi kárral jártak. A vonalszakaszon hosszabb ideje elrendelt 10–20 km/órás sebességkorlátozások egyértelműen mutatják, hogy a vasúti pálya állapota erősen leromlott. Ugyanakkor az is igaz, hogy bár a vonalon más járművek is járnak, mindegyik eset 418-as sorozatú mozdonyokkal történt. Az okok feltárása még várat magára, de felmerült a gyanú, hogy van összefüggés, ezért a MÁV Zrt. a 418-as mozdonyok közlekedését határozatlan időre megtiltotta.