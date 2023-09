A vád szerint a francia férfi egy hazai zenei fesztiválra érkezett a fővárosba. A tizenegy éves sértett és a családja is részt vett rajta. 2018. augusztus 11-én éjjel a kislány a szülei melletti sátorban egyedül aludt, amikor az ittas férfi a sátor cipzárját lehúzta és bemászott. Ezt követően az alvó gyermeket testszerte simogatni kezdte, benyúlt a pólója alá ás az alsóneműjét is megpróbálta lehúzni. A lány erre felriadt és kérte a külföldi férfit, hogy hagyja el a sátrat. A francia fesztiválozó ezután egy másik sátorba is bemászott, de közben a lány szüleinek értesítése alapján a biztonsági őrök elfogták.

A Fővárosi Törvényszék a férfit védekezésre képtelen személy sérelmére elkövetett szexuális erőszak bűntette miatt 2 év börtönbüntetésre, 1.600.000 forint pénzbüntetésre ítélte, a szabadságvesztés végrehajtását 5 év próbaidőre felfüggesztette.

A Győri Fellebbviteli Főügyészség álláspontja szerint a vádlottal szemben hosszabb tartamú és végrehajtandó börtönbüntetést, valamint kiutasítást és magasabb összegű pénzbüntetést kell kiszabni.