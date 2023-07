Az ítélet szerint a házaspár egy sopronkőhidai lakásban együtt nevelte a 2005-ben született lányukat és a 2012-ben született fiukat. A házasságuk 2008-tól megromlott, emiatt a férfi rendszeresen kiabált feleségével, megverte, lelkileg gyötörte. Mindezeknek a gyerekek is szem- és fültanúi voltak, sírva kérték apjukat, hogy hagyja abba. A férfi lányát és fiát sem kímélte, megalázóan beszélt velük, nadrágszíjjal ütötte, megrúgta őket. Amikor az anya a védelmükre kelt, őt is bántalmazta. A gyerekek gyakran éhesen érkeztek meg az óvodába, iskolába, a szüleik volt, hogy estig magukra hagyták őket. 2018 nyarán a szüleik órákig tartó vitája után a testvérek hátizsákkal „világgá mentek”, amit egy szomszéd észlelt és hazakísérte őket.

A férfi 2015-től éveken át, heti rendszerességgel veréssel fenyegette a lányát, ha nem elégíti ki szexuálisan. A vád szerint egyszer biztosan megkísérelt közösülni is a tizenéves kislánnyal. Miután a cselekményekre fény derült, a gyermekeket nevelésbe vették.

A Győri Törvényszék az apát két rendbeli folytatólagosan elkövetett szexuális erőszak, két rendbeli kiskorú veszélyeztetésének bűntette és három rendbeli kapcsolati erőszak miatt 11 év fegyházbüntetésre, 10 év közügyektől eltiltásra ítélte. Véglegesen eltiltotta bármely olyan foglalkozás gyakorlásától, amelynek keretében tizennyolcadik életévét be nem töltött személy nevelését, felügyeletét, gondozását, gyógykezelését végezhetné. Az apa szülői felügyeleti jogát is megszüntették. Az ítélet ellen a férfi és a védője felmentés, míg az ügyész a büntetés súlyosítása érdekében fellebbezett.

A törvényszék az anya bűnösségét is megállapította: két rendbeli kiskorú veszélyeztetése miatt 1 év 7 hónap börtönbüntetésre ítélték, melyet négy évre felfüggesztettek jogerősen.

A Győri Fellebbviteli Főügyészség álláspontja szerint a férfi nem csak a jogi, hanem a legalapvetőbb erkölcsi kötelezettségét megszegve egy évtizeden keresztül követte el a bűncselekményeket, pokollá téve gyermekei életét. Mindezekre figyelemmel a férfi büntetésének a súlyosítását tartja indokoltnak.

Az eljárás a férfi ügyében másodfokon a Győri Ítélőtábla előtt folytatódik.