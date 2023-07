Egy 59 éves férfi elhatározta, hogy néhány feleslegessé vált műszaki terméket elad az interneten egy online hirdetési portálon keresztül július 10-én. Nem sokkal később jelentkezett egy potenciális vevő, aki egy ismert csomagküldő közreműködésével akarta megvásárolni az árut, ezért e-mailben küldött is egy vásárlást megerősítő linket az eladónak.

Ez a csomagküldő szolgáltató képi elemeivel megtévesztően hasonló, hamis, adathalász link volt. Rákattintva a gyanútlan férfi egy netbankos regisztrációs felületre jutott, ahol megadta az internetbankos belépési adatait és a bank által számára SMS-ben megküldött megerősítő kódokat is begépelte. Így adott netbankos hozzáférést bankszámlájához az elkövetőnek, aki több mint 5 millió forintos kárt okozott neki.

A használt ruhától a gyerekholmikon át a háztartási eszközökig minden megtalálható a virtuális piactereken. Ezt egyre többen ki is használják, nemcsak pénzszerzési lehetőségként, hanem hogy jutányos áron szerezzék be a szükséges holmikat. Összességében remek lehetőség a használt adok-veszek, azonban mind a vevőknek, mind az eladóknak résen kell lenniük, mivel – ez az eset is bizonyság rá – megszaporodtak a csalók.

Számtalan előnye van a virtuális adok-veszeknek, de mindig legyünk résen. A felvételen Németh Zoltán böngészi a piacteret. Fotó: Máthé Daniella

Hiába a számtalan figyelmeztetés, évről évre nő az átverések száma. A vevők gyakran válnak csalás áldozatává. Nem kapják meg a megvásárolt terméket, vagy éppen megkapják, csak nem azt, amiért fizettek. A manapság előtérbe került átverések pedig a gyanútlan eladókat célozzák meg és sajnos sokan be is dőlnek.

A Soproni Rendőrkapitányság ismételten felhívja a figyelmet, hogy soha ne osszuk meg netbankos belépési adatainkat idegenekkel! Ne adjuk meg ezeket az adatokat telefonon, e-mailben vagy más kommunikációs csatornákon keresztül, különösen idegeneknek. Vigyázzunk az SMS-kódokkal! A bankok gyakran használnak SMS-kódokat azonosításhoz és megerősítéshez. Ne osszuk meg ezeket a kódokat másokkal, még akkor sem, ha azt állítják, hogy a bank vagy valamilyen hivatalos szerv munkatársaiként kérik. Ellenőrizzük a weboldal hitelességét! Vegyük észre a hamis oldalakat, amelyek hasonlóak, de a címükben eltérnek a hivatalos banki oldalétól! Használjunk kétlépcsős azonosítást. Óvakodjunk az adathalász támadásoktól, amelyek álcázott e-mailekkel vagy weboldalakkal próbálják meg kicsalni az adatainkat. Ha gyanús levelet vagy linket kapunk, töröljük!