A gyorshajtásért járó büntetési összegek országonként változnak. 20 km/h-s sebességtúllépésért Svájcban legalább 180 eurót kell fizetni – itt a legdrágább a bírság. A kedvelt turistacélpontok közül Olaszországban 175 euróba, Görögországban pedig 100 euróba kerül a 20 km/h-s gyorshajtás, a legolcsóbban pedig Szlovákiában úszhatják meg a száguldozó autósok, ahol 35 eurónál kezdődik a bírság összege. Magyarország a 80 eurós bírságával a középmezőnyben található - írja Volksgruppen.orf.at magyar nyelvű oldalán.

A súlyosabb, 50 km/h-s sebességtúllépésnél még nagyobbak a különbségek. Míg Magyarországon 160 euró a minimális bírság, a szomszédos Szlovéniában 1200 eurót, A kedvelt turistacélpontnak számító Horvátországban pedig akár 2650 eurót is elkérhet a rendőr a gyorshajtásért. Svájcban a bírság a gyorshajtó jövedelemétől függ, és napi 60 eurónál kezdődik.

Az ÖAMTC autóklub arra is figyelmeztet, hogy az ittas vezetés is drasztikus következményekkel járhat. Spanyolországban 1,2 ezrelékes alkoholszint három hónap börtönt jelent, Olaszországban pedig az ittas vezető saját autóját el is kobozhatja a rendőrség.

