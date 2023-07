2023 első félévében 104 lakástűz keletkezett a Komárom-Esztergom Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság illetékességi területén. Ez harminckettővel több, mint 2022 első hat hónapjában. A félév folyamán 1541 négyzetméternyi épített terület égett le – adta hírül a katasztrófavédelem.

A legnagyobb alapterületen pusztító tűz február 26-án Tatabányán, a Rózsadomb utcában volt, ahol egy lakóház tetőszerkezete és a melléképület lángolt. A tűzoltók négy vízsugárral fé­kezték meg a lángokat, az égő épületből egy PB-gázpalackot is kihoztak, személyi sérülés nem történt.

Két, az első félévben keletkezett lakástűz során három ember vesztette életét. A két halálos kimenetelű tűzeset Komáromban és Tatabányán volt.

Az otthon jellegű létesítményekben keletkező tüzek során összesen hét ember sérült meg, tizennéggyel kevesebb, mint tavaly ugyanebben az időszakban. A leghosszabb beavatkozás 4 órán át tartott: március 4-én este egy kétszintes családi házban keletkezett tűz Komáromban, a szőnyi városrészen. A ház felső szintje és teteje égett, az ott lakó idős férfi az erkélyen rekedt. A tűzoltók több oldalról is megpróbálták létrával lesegíteni, azonban az életét már nem tudták megmenteni.

A tűz pontos keletkezési helyének, okának és idejének tisztázása érdekében 14 lakástűz után indult tűzvizsgálat a vármegyében. A leggyakoribb keletkezési ok a dohányzás és a nyílt láng használata volt. Egy esetben szándékos gyújtogatás miatt keletkezett tűz.

A 104, tűzzel érintett otthon közül egyikben sem volt füstérzékelő, holott ezek a készülékek már a tűz kezdeti fázisában megbízhatóan jeleznek, amikor még van idő cselekedni.