16:20 - Csak a váz maradt

Egy Chevrolet Aveo égett ki az M85-ös gyorsforgalmi úton. Ám ezt csak a tulajdonostól tudjuk, hiszen megállapítani nem nagyon lehetett a jármű típusát. Csak a váz maradt meg belőle.

A vezetője, egy budapesti fiatalember Szombathelyre igyekezett, amikor a kónyi felhajtót elhagyva füstöt észlelt. Azt gondolta, defektet kapott. Lassított, megállt, de akkor már lángolt a kocsi. Gyorsan kiszedte a kis, palackos oltóját, de nyilván azzal nem járt eredménnyel. Még annyi "ereje" volt, hogy a csomagtartóból kiszedje táskáit.

Közben megállt egy kisbusz is.

- Medencéket építő cég autója volt, a munkatársainak külön is köszönöm, hogy segítettek. Ők hívták a tűzoltókat is. Nagyon hamar kiérkeztek, de már nem tudtak mit tenni, teljesen kiégett a kocsi. Egy autómentőt hívtam, elviszi a roncsot. Aztán valahogy majd én is továbbutazom - mondta a Kisalföldnek.