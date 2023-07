A szabadtéren tartózkodók bő, szellőző ruházattal és naptejjel védjék magukat – hívta fel a figyelmet a katasztrófavédelem és a népegészségügy közös közleményében.

A szabadban végzett intenzív fizikai tevékenység, munkavégzés vagy hosszan tartó sportolás hőgutát okozhat. A kánikulában futni, kerékpározni csak a reggeli vagy az esti órákban ajánlott. Akik a szabadságukat vízparton töltik, a déli órákban kerüljék a napozást, hűtsék le magukat, mielőtt a vízbe mennének, és semmiképpen ne ugorjanak a vízbe felhevült testtel.

Az autóval közlekedők is fokozott óvatossággal vezessenek, rájuk is kedvezőtlen hatással lehet a nagy meleg. Akár 70 Celsius-fok is lehet egy napon parkoló autóban, ezért gyermekeket, háziállatokat ne hagyjunk a kocsiban. Ha valaki autóban hagyott gyermeket, házi kedvencet lát, azonnal hívja a 112-es segélyhívó számot.

A hőségben egyre több tűz keletkezhet a szabadban. A tűzoltók országszerte már több mint négyezer szabadtéri tüzet oltottak el idén. A vármegyében szombat este Kömlődön, Nagyparnakpuszta felé gabonatarló égett 1000 négyzetméteren. Vasárnap este Környe külterületén száraz fű és avar kapott lángra. A tűzgyújtási tilalommal (fokozott tűzveszély) érintett területeket térképen jelöli a katasztrófavédelem weboldala.