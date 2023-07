Bejelzett a szén-monoxid-érzékelő péntek délután egy családi házban Győrben, a Zombor utcában. A helyszínre érkező győri hivatásos tűzoltók és a gázszolgáltató szakembereinek mérései egyaránt igazolták a mérgező gáz jelenlétét az ingatlanban, a fürdőszobában üzemelő átfolyós vízmelegítő használata közben.

A gázszolgáltató a készüléket kizárta a szolgáltatásból. A szén-monoxid-érzékelő jelzésének köszönhetően nem történt személyi sérülés - írta a katasztrófavédelem.

Arra is felhívják a figyelmet, hogy szén-monoxid-mérgezés veszélye nem csak a fűtési szezonban áll fenn, hiszen az elszennyeződött fürdőszobai átfolyós vízmelegítőkből közvetlenül is juthat szén-monoxid a lakótérbe. Az utólag beépített gépészeti berendezések (pl. szagelszívó, szárító), valamint az utólagos építészeti átalakítások is befolyásolhatják az épület levegő ellátását, a kéménykör működését.

A szén-monoxid-mérgezések elkerülése érdekében kiemelten fontos a lakás megfelelő szellőzésének biztosítása, akár az új, jól szigetelő ajtókba és ablakokba résszellőzők szereltetésével. A megfelelő légellátás biztosítása mellett azonban elengedhetetlen a tüzelő-fűtőberendezések, kazánok, kályhák, fürdőszobai vízmelegítők rendszeres, - szakember által végzett – karbantartása és a kémények rendszeres ellenőrzése - figyelmeztetnek.

A biztonság növelése érdekében szaküzletből, megbízható szén-monoxid-érzékelő beszerzését javasolják.