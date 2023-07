A Győr-Moson-Soproni adóellenőrök egy egyéni vállalkozó 2021. évi szja-bevallásában lévő ellentmondás miatt indítottak jogkövetési vizsgálatot. Az adózónak a munkaviszonya melletti egyéni vállalkozásában földmérésekből származott bevétele 2021-ben. Az elvégzett munkákról kiállított számlákon feltüntette azt a földterületet, ahol a földmérést végezte. A költségszámlái jellemzően a kormányhivatal által kiállított számlák voltak, amelyeken földméréshez kapcsolódó díj szerepelt. Mivel a számlákon a kormányhivatal is feltüntette az érintett területek helyrajzi számait, az adóellenőrök összepárosították a vállalkozó bejövő és a kimenő számláit - írta közleményében a NAV.

Kiderült, hogy nem mindegyik földmérési díjhoz kapcsolódott kiállított számla, ezért nyilatkozatra szólították fel a vállalkozót. Elmondása szerint nem titkolta el a bevételeit, hiszen azok a költségszámlák, amelyekhez nem tartozott kimenő számlája, ezeknél nem volt bevétele. A revizorok azonban megkeresték a költségszámlákon feltüntetett helyrajzi szám alapján beazonosítható tulajdonosokat. Nyilatkozataik szerint a megrendelők fizettek a földmérésért, de számlát nem kaptak a szolgáltatásról.

Miután az adóellenőrök szembesítették a vállalkozót a tényekkel, önellenőrzést nyújtott be a 2021. évi szja-bevallására, melyben pótolta a korábban kihagyott bevételeket és befizette a különbözet utáni adót. Időközben benyújtotta a 2022. évi szja-bevallását is, melyben az előző évhez képest már kétszer annyi egyéni vállalkozásból származó jövedelem szerepelt, mely után az adót is megfizette.